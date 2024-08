উঠে আসছেন নতুন ‘উসাইন বোল্ট’, হুমকিতে রেকর্ড!

ছেলেটার বয়স মাত্র ১৪ বছর। কেনিয়ান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ অ্যাথলেট ডিভাইন আইহেম। যাকে বলা হচ্ছে, নতুন উসাইন বোল্ট। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের উঠতি গতিদানব।

অ্যাথলেটিক ট্র্যাকে এই বয়সেই দৌড়ের যে গতি তার, এরই মধ্যে নজর কেড়ে নিয়েছেন সবার। সংশ্লিষ্টরা বলাবলি শুরু করেছেন, সঠিকভাবে উন্নতি করতে পারলে, ঠিকই একদিন উসাইন বোল্টের ৯.৫৮ সেকেন্ডের দ্রুততম গতির রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারবেন তিনি।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে গতির ঝড়ে আইহেম জানান দিচ্ছেন, দীর্ঘদিন মনে রাখার মত এক অ্যাথলেট উঠে আসছেন। ইংল্যান্ডের লি ভ্যালি অ্যাথলেটিক সেন্টারে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করেছেন মাত্র ১০.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে। বয়সভিত্তিক লেভেলে এই টাইমিং রীতিমত বিস্ময়কর। বলাই বাহুল্য, বয়সভিত্তিক পর্যায়ে এটাই সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করার বিশ্বরেকর্ড।

10.30s!!!! HE’S DONE IT!

Age 14 World Record



Divine Iheme smashes the World Age 14 100m record as he clocks a blistering 10.30s (1.7) at Lee Valley.



The previous record was held by Sachin Dennis with 10.51s



10.30s at 14 YEARS OF AGE!! pic.twitter.com/skczO4Jcrh