ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় আলকারাজের

ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিতে হলো কার্লোস আলকারাজকে। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে নেদারল্যান্ডের তারকা বোটিক ফন ডে জান্ডসচুলপের কাছে হেরে গেছেন স্প্যানিশ এই তারকা।

দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় আলকারাজ হেরে গেছেন ৬-১, ৭-৫, ৬-৪ ব্যবধানে। বিশ্বের তিন নম্বর তারকা ও ইউএস ওপেনে ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন আলকারাজের এমন বিদায় রীতিমতো চমকে দিয়েছে সবাইকে। কারণ, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন র্যাংকিংয়ের ৭৪ তম খেলোয়াড়।

