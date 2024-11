টেনিস থেকে বিবর্ণ বিদায় নাদালের

প্রিয় খেলা টেনিস থেকে বিদায়ের ঘোষণা গেল অক্টোবরেই দিয়ে রেখেছিলেন রাফয়েল নাদাল। জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্পেনের হয়ে ডেভিস কাপ খেলেই অবসরে যাবেন কিংবদন্তি টেনিস তারকা। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন, তাই বুক ভরা আশা নিয়েই টুর্নামেন্টে এসেছিলেন তিনি। তবে বিদায় এতটা বিবর্ণ হবে, মেনে নিতে কষ্ট হলেও যেন কিছুই করার নেই নাদালের।

গতকাল মঙ্গলবার নাদালের শেষ ম্যাচটি দেখে ফেলেছে টেনিসের ভক্তরা। ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনকে জেতাতে পারেননি তিনি। হেরে গেছেন ২৩ বছরের আইকনিক ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচে। শেষ আটে নেদারল্যান্ডসের কাছে তার দল স্পেন হেরে গেছে ২-১ ব্যবধানে।

প্রথম সিঙ্গেলসে নেদারল্যান্ডসের বটিচ ফন ডি জান্ডশুল্পের কাছে ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে হেরেছেন নাদাল। তবে উত্তরসূরি স্পেনের কার্লোস আলকারাজ আরেকটি সিঙ্গেলসে জয় পাওয়ায় আরও এক ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা ছিল ২২টি গ্রান্ডস্ল্যাম জয়ী তারকার।

Botic van de Zandschulp secures a 1-0 lead in the tie!



He takes down Rafael Nadal 6-4 6-4 for a dream start in Malaga #DavisCup | @Boticvdz | @KNLTB pic.twitter.com/3F13u9Kf4B