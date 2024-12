কারচুপি করে দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত!

সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জিতে শিরোনাম হয়েছিলেন ভারতের গুকেশ ডোমারাজু। গতকাল বৃহম্পতিবার চীনা দাবাড়ু ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে হারিয়ে শিরোপা জেতেন তিনি। দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার উল্লাস একদিনও ভালো মতো করতে পারলেন না তিনি। পরেরদিনই ওই ম্যাচ নিয়ে কারচুপির অভিযোগ করেছেন রাশিয়ার দাবা ফেডারেশনের প্রধান আন্দ্রেই ফিলাতোভ।

ফিলাতোভের দাবি, লিরেনের মতো একজন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ুর এভাবে হার হজম করা অস্বাভাবিক। লিরেন ইচ্ছেকৃতভাবে ম্যাচ হেরেছেন। ম্যাচের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশনের (এফআইডিই) অধিকতর তদন্ত প্রয়োজন।

বৃহ্স্পতিবার নিষ্পত্তি হওয়া ম্যাচটি চলছিল গত ২৫ নভেম্বর থেকে। ফলাফল বেরিয়ে আসে ১৪তম ম্যাচে। ক্লাসিক্যাল ম্যাচটি জেতেন গুকেশ। এর আগে ১৩তম ম্যাচ পর্যন্ত দুজনের পয়েন্ট ছিল সমান।

এবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে দেখা গেছে, বেশির ভাগ ম্যাচেই আক্রমণাত্মক খেলছিলেন গুকেশ। অন্যদিকে লিরেন বরাবরই রক্ষণাত্মক। শেষ ম্যাচেও বেশ দেখেশুনেই খেলছিলেন চীনা দাবাড়ু।

কিন্তু ম্যাচের শেষ দিকে এসে পরিস্থিতি বদলে গেল। তড়িঘড়ি করে খেলতে দেখা গেল লিরেনকে। অথচ বোর্ডের অবস্থা দেখে তখনো মনে হয়েছিল ম্যাচ ড্র হবে। কিন্তু লিরেন এমন ভুল করলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি হেরেই গেলেন।

The emotional moment that 18-year-old Gukesh Dommaraju became the 18th world chess champion pic.twitter.com/jRIZrYeyCF