পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের অবসরের মিছিল, ৩০ ঘণ্টায় ৩ জন

পাকিস্তান ক্রিকেটের ভেতরে কখন কী ঘটে, বলা যায় না। হুটহাট যেন অনেককিছু পরিবর্তন হয়ে যায়। গত বৃহস্পতিবার দেশটির লাল বলের কোচের চাকরি ছাড়েন জেসন গিলেস্পি। এরপর পাকিস্তান ক্রিকেট থেকে আসতে থাকে বড় খবর। ৩০ ঘণ্টার ব্যবধানে অবসরের ঘোষণা দেন ৩ ক্রিকেটার।

শুক্রবার বিকেল ৪ টায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দ্বিতীয়বারের মতো অবসরের ঘোষণা দেন অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম। গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় দলের ক্রিকেট থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বিদায় নেন বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ আমির।

এরপর ইমাদ ও আমিরের পথে হাঁটেন মোহাম্মদ ইরফান। গতকাল শনিবার রাতেই (১০ টা ৪২ মিনিটে) পাকিস্তান জাতীয় দলকে বিদায় বলে দিয়েছেন বাঁহাতি পেসার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলা ইতিহাসের সবচেয়ে লম্বা ক্রিকেটার ইরফান অবশ্য এবারই প্রথম অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন।

I have decided to retirement from international cricket.I want to express my deepest gratitude to my teammates, coaches,Thank you for the love, the cheers, and the unforgettable memories.and I will continue to support and celebrate the game that has given me everything zindabad