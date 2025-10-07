ফোন নম্বর ছাড়াই হোয়াটসঅ্যাপ চালানো যাবে

ফোন নম্বর ছাড়াই হোয়াটসঅ্যাপ চালানো যাবে
হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন না এমন মানুষ কমই আছেন। বিশ্বের প্রায় কয়েকশ কোটি মানুষ প্রতিদিন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আদান প্রদান করছেন। হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট চালানোর প্রথম শর্ত হচ্ছে একটি ফোন নম্বর লাগবে। তবে সেই শর্ত তুলে নিচ্ছে প্ল্যাটফর্মটি।
হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারে আর হয়তো প্রয়োজন পড়বে ফোন নম্বরের। মেটার মালিকানাধীন সংস্থা জানিয়েছে, আগামীতে নম্বর না থাকলেও যোগাযোগ করা যাবে হোয়াটসঅ্যাপে।
মূলত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নতুন এই ফিচারের ভাবনা। বর্তমানে কারো সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলার জন্য তার নম্বরটা থাকা আবশ্যক। তবে আগামীতে আর এর প্রয়োজন পড়বে না বলেই খবর। ইনস্টাগ্রামের মতো করেই সাজানো হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ। অ্যাকাউন্টে থাকবে ইউনিক ইউজার নেম। আর সেই ইউজার নেম দিয়েই খুঁজে পাবেন যে কাউকে।
বর্তমানে বিটা ইউজাররা পরীক্ষামূলকভাবে এই ফিচারের সুবিধা পাচ্ছেন বলে খবর। এই ফিচার ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি ফিচার নিয়ে কাজ করছে হোয়াটসঅ্যাপ। যার মধ্যে আছে রিয়েল টাইম মেসেজ ট্রান্সলেশন। যে ভাষায় আপনাকে কেউ মেসেজ পাঠাক, হোয়াটসঅ্যাপেই সেই মেসেজ ট্রান্সলেট করতে পারবেন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
