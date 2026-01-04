  2. তথ্যপ্রযুক্তি

রাজধানীতে ৮ম হোস্টিং সামিট অনুষ্ঠিত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪২ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীতে ৮ম হোস্টিং সামিট অনুষ্ঠিত
‘৮ম হোস্টিং সামিট-২০২৬’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে অতিথিরা/ছবি: সংগৃহীত

পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ৮ম হোস্টিং সামিট-২০২৬। রোববার (৪ জানুয়ারি) রাজধানীর নিকুঞ্জে আলফা নেটের উদ্যোগে এই সামিট অনুষ্ঠিত হয়। সামিটে দেশের শীর্ষ ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), বেসিস, ইক্যাব, পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা শাখাসহ দেশের প্রায় ৩০টি শীর্ষ ওয়েব হোস্টিং প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সামিটে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সাইবার সিকিউরিটি ও ফরেনসিক কম্পিউটিং বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুর রহমান (কম্পিউটার ও সাইবার বিজ্ঞান কলেজ, প্রিন্স মুগরিন বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা, সৌদি আরব)। মূল বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী প্রযুক্তিবিদ আবু সুফিয়ান হায়দার।

সামিটের আহ্বায়ক মো. একরামুল হায়দার বলেন, দেশের হোস্টিং শিল্পের টেকসই উন্নয়নে আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। তিনি বলেন, দেশীয় হোস্টিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে ডিজিটাল অর্থনীতিতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের হোস্টিং শিল্পের সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ, সাইবার নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ইএইচটি/এমএমকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।