করোনা আক্রান্তদের শনাক্ত করছে স্মার্ট হেলমেট

চীনে মহামারির আকার ধারণ করেছে করোনা ভাইরাস। কোন মানুষের দেহে করোনা আক্রমণ করেছে কিনা তা পরীক্ষা করতে বেশ সময় লাগছে।

এই পরিস্থিতিতে নতুন পদ্ধতি নিয়ে এলো চীনের এক পুলিশ কর্মকর্তা। তাঁর দাবি, কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এক ধরনের স্মার্ট হেলমেট বলে দিতে পারবে আপনি করোনায় আক্রান্ত কি না।

কীভাবে কাজ করবে ওই হেলমেট? পুলিশ কর্মকর্তার দাবি, ওই স্মার্ট হেলমেটে রয়েছে কোড রিড ক্যামেরা। ফলে ভিড়ের মাঝে ওই হেলমেট মাথায় দিয়ে গেলে সহজেই বোঝা যাবে কারও জ্বর এসেছে কি না। যিনি ওই হেলমেট পরে রয়েছেন তাঁর আশেপাশে কারও শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দিলেও তা বুঝতে পারবে ওই স্মার্ট হেলমেট। একটি অ্যালার্ম বাজার ব্যবস্থাও রয়েছে ওই হেলমেটে।

