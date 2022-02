হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড হওয়া এড়িয়ে চলবেন যেভাবে

বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপগুলোর মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। বিশেষ করে মহামারি কালে ঘরবন্দি সময়টাতে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ঘরে বসে অফিস, ক্লাস কিংবা মিটিংয়ে জয়েন সবই হয়েছে অনলাইনে। এজন্য দ্রুত বার্তা, ছবি কিংবা ভিডিও আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ।

অনেক বেশি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের ফলে যে কেউ আপনাকে যুক্ত করছে বিভিন্ন গ্রুপে। কোনোটা হয়তো আপনারও দরকার, আবার কোনোটা খুবই অপ্রয়োজনীয়। সারাক্ষণ সেই গ্রুপের মেসেজের নোটিফিকেশনের টুং টাং শব্দে বিরক্তও হচ্ছেন। তবে খুব সহজেই কিন্তু অপ্রয়োজনীয় গ্রুপে অ্যাড হওয়া এড়িয়ে যেতে পারেন।

বেশিরভাগ সময়ই যাকে অ্যাড করছে তার অনুমতিও নেন না ব্যবহারকারী। এজন্য হোয়াটসঅ্যাপের পক্ষ থেকেই নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা। অ্যান্ড্রয়েড ও আইফোন উভয় গ্রাহকরাই হোয়াটসঅ্যাপের এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে মুক্তি পাবেন এই সমস্যা থেকে-

অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ক্ষেত্রে-

> এই ফিচার ব্যবহারের জন্য শুরুতেই প্লে স্টোর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ আপডেট করুন।

> এরপর হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করে ডান দিকে উপরে তিনটি ডট মেনু সিলেক্ট করুন।

> এবার সেটিংসে গিয়ে অ্যাকাউন্ট প্রাইভেসি সিলেক্ট করুন।

> এবার গ্রুপস সিলেক্ট করলে তিনটি অপশন দেখতে পাবেন। এই অপশনগুলো হল এভরিওয়ান, মাই কন্টাক্টাস, মাই কন্টাক্টস একসেপ্ট (Everyone, My Contacts, or My Contacts Except)।

> এখানে এভরিওয়ান সিলেক্ট করলেই শুধু একজন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রাহক আপনাকে যে কোনো গ্রুপে অ্যাড করতে পারবেন।

> যদি আপনি মাই কন্টাক্টাস সিলেক্ট করেন, তাহলে শুধুমাত্র আপনার কনট্যাক্টে যে সব নম্বর সেভ রয়েছে সেই সব ব্যক্তিই আপনাকে গ্রুপে অ্যাড করতে পারবেন।

> আর যদি মাই কন্টাক্টস একসেপ্ট সিলেক্ট করেন এবং এরপর আপনি কোনো ব্যক্তিকে কনট্যাক্ট থেকে সিলেক্ট করে রাখেন। তাহলে সেই ব্যক্তি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করতে পারবেন না।

> এখানে যদি সিলেক্ট অল করে রাখেন তাহলে আর কোনো ব্যক্তি আপনাকে কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করতে পারবেন না।

আইফোন থেকে কাজটি যেভাবে করবেন-

> হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপটি ওপেন করে স্ক্রিনের নিচে সেটিংসে যান।

> এবার অ্যাকাউন্ট প্রাইভেসি গ্রুপস সিলেক্ট করুন।

> পরের স্ক্রিনে এভরিওয়ান, মাই কন্টাক্টাস, মাই কন্টাক্টস একসেপ্ট (Everyone, My Contacts, or My Contacts Except) তিনটি অপশন পাবেন।

> এর মধ্যে মাই কন্টাক্টস একসেপ্ট সিলেক্ট করে সিলেক্ট অল করে নিন।

সূত্র: ইন্ডিয়া ডটকম

কেএসকে/এএসএম