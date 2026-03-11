সংকটের মধ্যে ডিজেল-অকটেন বিক্রি বেড়েছে ১২-১৮ শতাংশ১১:১০ এএম, ১১ মার্চ ২০২৬, বুধবার
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের তেল-গ্যাসের বাজার উত্তপ্ত। সংকটে সর্বকালের বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে জ্বালানি তেল। এর আঁচ লেগেছে বাংলাদেশেও। তবে সংকটের মধ্যে সাশ্রয়ী না হয়ে আরও কিনছে, মজুত করছে...
জ্বালানি সংকটের চাপ পণ্য সরবরাহে০৭:৫৯ এএম, ১১ মার্চ ২০২৬, বুধবার
জ্বালানি তেল সংকটের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ব্যবসা-বাণিজ্যেও। পরিবহনে তেল পেতে লাগছে দীর্ঘ সময়। প্রয়োজনীয় পরিমাণও মিলছে না। এতে বিঘ্নিত হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা। সময়মতো পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে পারছেন না উৎপাদনকারীরা...