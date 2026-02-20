ছয় মাসের মধ্যে অগ্রাধিকার তালিকা করার নির্দেশ প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রীর০৬:৩৫ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, নতুন সরকারের প্রতি জনগণের যে প্রত্যাশা রয়েছে, তা পূরণে প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই দৃশ্যমান অগ্রগতি...
শ্রমমন্ত্রী এখন নির্বাচিত সরকার এসেছে, পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে থাকবে০৬:৪২ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
এখন নির্বাচিত সরকার দায়িত্বে রয়েছে। শ্রমিকরাই আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। তাদেরও বুঝতে হবে, এক মাসে আলাউদ্দিনের চেরাগ জ্বালিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না...