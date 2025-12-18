হামলাকারীদের সহযোগী সিবিয়ন ও সঞ্জয় ৩ দিনের রিমান্ডে
হাদিকে হত্যাচেষ্টা হামলাকারীদের সহযোগী সিবিয়ন ও সঞ্জয় ৩ দিনের রিমান্ডে

০৬:২৫ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের পালাতে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেফতার দুজনের তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত...

সিঙ্গাপুরেই হাদির অস্ত্রোপচারের অনুমতি দিয়েছে পরিবার
ইনকিলাব মঞ্চ সিঙ্গাপুরেই হাদির অস্ত্রোপচারের অনুমতি দিয়েছে পরিবার

০৪:২৬ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

মাথায় গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরেই অস্ত্রোপচার চালানোর অনুমতি দিয়েছে পরিবার। তার সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানায়....

ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল
ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

০৩:৪০ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরীফ ওসমান বিন হাদির সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে ‘স্টুডেন্ট ফর সভরেন্টি’ নামক একটি সংগঠন।...

‘আমি শুধু গাড়ি ভাড়া দিয়েছি, এর বাইরে কোনো অপরাধে জড়িত নই’
হাদিকে হত্যাচেষ্টা ‘আমি শুধু গাড়ি ভাড়া দিয়েছি, এর বাইরে কোনো অপরাধে জড়িত নই’

০৯:০৩ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদকে পালাতে সহায়তার অভিযোগে...

হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ৮ জনের হাতবদল, ভুয়া নম্বর প্লেট উদ্ধার
হাদিকে হত্যাচেষ্টা হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ৮ জনের হাতবদল, ভুয়া নম্বর প্লেট উদ্ধার

০৩:৩৫ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, বুধবার

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল, হেলমেট ও ভুয়া নম্বর প্লেট পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)...

