হাদিকে হত্যাচেষ্টা হামলাকারীদের সহযোগী সিবিয়ন ও সঞ্জয় ৩ দিনের রিমান্ডে০৬:২৫ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের পালাতে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেফতার দুজনের তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত...
ইনকিলাব মঞ্চ সিঙ্গাপুরেই হাদির অস্ত্রোপচারের অনুমতি দিয়েছে পরিবার০৪:২৬ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
মাথায় গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরেই অস্ত্রোপচার চালানোর অনুমতি দিয়েছে পরিবার। তার সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানায়....
ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল০৩:৪০ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরীফ ওসমান বিন হাদির সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে ‘স্টুডেন্ট ফর সভরেন্টি’ নামক একটি সংগঠন।...
হাদিকে হত্যাচেষ্টা ‘আমি শুধু গাড়ি ভাড়া দিয়েছি, এর বাইরে কোনো অপরাধে জড়িত নই’০৯:০৩ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদকে পালাতে সহায়তার অভিযোগে...
হাদিকে হত্যাচেষ্টা হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ৮ জনের হাতবদল, ভুয়া নম্বর প্লেট উদ্ধার০৩:৩৫ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, বুধবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল, হেলমেট ও ভুয়া নম্বর প্লেট পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)...