কলম্বিয়ায় প্লেন দুর্ঘটনায় আইনপ্রণেতাসহ ১৫ জন নিহত০৯:৪৯ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
কলম্বিয়ায় একটি প্লেন দুর্ঘটনায় এক আইনপ্রণেতাসহ ১৫ জন নিহত হয়েছেন। বোগোতা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুধবার ভেনেজুয়েলা সীমান্তের কাছে একটি পাহাড়ি অঞ্চলে কলম্বিয়ার এক আইনপ্রণেতাসহ...
কলম্বিয়ায় ৩১০০ নারী জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত০৮:০৬ এএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, রোববার
কলম্বিয়ায় তিন হাজারের বেশি গর্ভবতী নারী মশাবাহিত জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট জুয়ান ম্যানুয়্যাল স্যান্তোস শনিবার...
কলম্বিয়ায় জিকা ভাইরাসে ৩ জনের প্রাণহানি০৯:৩৬ এএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, শনিবার
জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কলম্বিয়ায় ৩ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। দেশটির স্বাস্থমন্ত্রী আলেজান্দ্রো গাভিরিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করে বলছেন, নার্ভ বিষয়ক দুরারোগ্য...