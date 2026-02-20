অনেক কাজ, নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই: কর্মকর্তাদের বাণিজ্যমন্ত্রী
অর্থনীতি

অনেক কাজ, নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই: কর্মকর্তাদের বাণিজ্যমন্ত্রী

০৮:২৮ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার

আমি নিশ্চিত বাজারে কোনো পণ্যের দাম বাড়লে তার আঁচ আপনার পরিবারে আসে, আপনাদের গায়েও লাগে। সে কারণে এটির সেনসিটিভিটি অনেক বেশি...

দ্রব্যমূল্য নিয়ে ‘সাউন্ড বাইট’ নয়, কাজ করে দেখাবো: বাণিজ্যমন্ত্রী
অর্থনীতি

দ্রব্যমূল্য নিয়ে ‘সাউন্ড বাইট’ নয়, কাজ করে দেখাবো: বাণিজ্যমন্ত্রী

০৩:৩৫ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার

বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ে কোনো ‘সাউন্ড বাইট’ নয়, বরং কাজের মাধ্যমে ফল দেখানোর আশ্বাস দিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির...

এলডিসি উত্তরণ ৩ বছর পেছানোর জন্য আজ থেকে কাজ করবো: বাণিজ্যমন্ত্রী
অর্থনীতি

এলডিসি উত্তরণ ৩ বছর পেছানোর জন্য আজ থেকে কাজ করবো: বাণিজ্যমন্ত্রী

০২:৪৮ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ তিন বছর পিছিয়ে দিতে আজ থেকে কাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!