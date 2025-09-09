পরিচালকদের যাতায়াতেই ‘হাওয়া’ ব্যাংকের কোটি টাকা১১:১৮ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার
নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ২০২৪ সালে ব্যাংকটি পরিচালকদের যাতায়াত খাতেই ব্যয় করেছে প্রায় এক কোটি টাকা। তার আগের বছরও এই ব্যয় ছিল কোটি টাকার ওপরে…
খেলাপি ঋণের অর্ধেকই উৎপাদনমুখী শিল্পে, বাড়ছে অন্য খাতেও০৮:১৮ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার
দেশের ব্যাংকখাত এখন এক ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি। এই খাতে সবচেয়ে বড় সংকট তৈরি করেছে খেলাপি ঋণ। এই ঋণ এখন আর্থিক খাতের সবচেয়ে বড় বোঝা। আর ঋণ খেলাপির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে চামড়া...
সোয়া কোটি টাকার ঋণ ‘গায়েবি গ্যারান্টর’ বানিয়ে ব্যবসায়ীকে ফাঁসানোর অভিযোগ০৫:৩৫ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
সিলেটে ইস্টার্ন ব্যাংক চৌহাট্টা শাখা থেকে ৩৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই পরিশোধ করেছিলেন সুনামগঞ্জের ব্যবসায়ী এমদাদুল হক...