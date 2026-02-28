নতুন গভর্নর কতটা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, প্রশ্ন টিআইবির০৮:১৮ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান। তিনি একজন ব্যবসায়ী ও কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএমএ)। নতুন এই গভর্নরকে...
গভর্নরের বিদায় নিয়ে ‘কিছুই বলার নেই’ অর্থমন্ত্রীর০৫:৪৩ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
সদ্য বিদায়ী গভর্নরের বিদায় ও নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের জবাবে তিনি বারবার বলেছেন, কিছুই বলার নেই...
‘মবে’ জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক০৪:১৬ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
বাংলাদেশ ব্যাংকে গতকাল বুধবার ঘটে যাওয়া ‘মবের’ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানবসম্পদ (এইচআর) নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে...
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে যোগ দিলেন মোস্তাকুর রহমান১১:৩৫ এএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মো. মোস্তাকুর রহমান। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান...
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হলেন মোস্তাকুর রহমান০৪:১৩ পিএম, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. মোস্তাকুর রহমান। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে...
গভর্নরের উপদেষ্টা আহসান উল্লাহকে বের করে দিলেন কর্মকর্তারা০৩:৪৭ পিএম, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের উপদেষ্টা আহসান উল্লাহকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাঙ্গণ থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে...
গভর্নরকে অপসারণের খবরে ঘুরে দাঁড়ালো শেয়ারবাজার০৩:৩২ পিএম, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদ থেকে আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এ খবরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের শেয়ারবাজার। মাত্র ১০ মিনিটের লেনদেনেই পতন থেকে ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফেরে মূল্যসূচক...
সমৃদ্ধির দৌড়ে প্রথমে থাকবে বাংলাদেশ : গভর্নর০১:৫৪ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০১৬, শুক্রবার
দেশের রাজনৈতিক সহনশীলতা নিশ্চিত হলে সমৃদ্ধির দৌড়ে নিঃসন্দেহে আমরাই প্রথমে থাকবো বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান...
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর নির্ভর করছে প্রবৃদ্ধি১০:৩৩ এএম, ১৪ জানুয়ারি ২০১৬, বৃহস্পতিবার
সতর্ক, সংযত ও সমর্থনমূলক নতুন মূদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মূদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)...
রাব্বির ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে আইজিপিকে গভর্নরের চিঠি১০:৫৬ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬, বুধবার
বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা গোলাম রাব্বিকে নির্যাতনকারী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) একেএম শহীদুল হককে চিঠি দিয়েছেন...