খালেদা জিয়ার শিক্ষানীতিতে আলোকিত লাখো আফ্রিকান মেয়ে: জাইমা রহমান০৯:৫৫ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, সোমবার
প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলাদেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নেওয়া পদক্ষেপ নাইজেরিয়ায় অনুসরণ করা হয়েছে...
আমি এসেছি শুনতে, শিখতে এবং একসঙ্গে কাজ করতে: জাইমা রহমান০৯:৩৬ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, সোমবার
নারী ক্ষমতায়িত হলে শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয়, জাতির ভবিষ্যৎ বদলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে-এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের...
দেশের জন্য কিছু করার আন্তরিকতা সবার থাকা উচিত: জাইমা রহমান০৬:১২ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
দেশের জন্য কিছু করার আন্তরিকতা সবার মধ্যে থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান...
নিবন্ধন কার্যক্রম শেষ করে ইসি ছাড়লেন জাইমা রহমান০১:০১ পিএম, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার
জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য মেয়ে জাইমা রহমানকে নিয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আসেন ডা. জুবাইদা রহমান। ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শেষ করে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে নির্বাচন ভবন ত্যাগ করেন তারা...