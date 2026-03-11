সংকটের মধ্যে ডিজেল-অকটেন বিক্রি বেড়েছে ১২-১৮ শতাংশ
১১:১০ এএম, ১১ মার্চ ২০২৬, বুধবার

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের তেল-গ্যাসের বাজার উত্তপ্ত। সংকটে সর্বকালের বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে জ্বালানি তেল। এর আঁচ লেগেছে বাংলাদেশেও। তবে সংকটের মধ্যে সাশ্রয়ী না হয়ে আরও কিনছে, মজুত করছে...

জ্বালানি সংকটের চাপ পণ্য সরবরাহে
০৭:৫৯ এএম, ১১ মার্চ ২০২৬, বুধবার

জ্বালানি তেল সংকটের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ব্যবসা-বাণিজ্যেও। পরিবহনে তেল পেতে লাগছে দীর্ঘ সময়। প্রয়োজনীয় পরিমাণও মিলছে না। এতে বিঘ্নিত হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা। সময়মতো পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে পারছেন না উৎপাদনকারীরা...

