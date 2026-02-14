পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত নার্সের মৃত্যু
১২:৪৭ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, শুক্রবার

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের নারায়ণা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়...

নিপাহ ভাইরাসে বছরের প্রথম মৃত্যু, সতর্ক থাকবেন যেভাবে
০৫:০৯ পিএম, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় ৪৫-৫০ বছর বয়সী এক নারী নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২৮ জানুয়ারি মারা গেছেন। আইইডিসিআর এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ওই নারীর শরীরে ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার আগে তিনি খেজুরের কাঁচা রস খেয়েছিলেন…

