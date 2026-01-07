নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ চালুর প্রস্তুতি
০৩:০০ পিএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, মঙ্গলবার

নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ চালুর প্রস্তুতি শুরু করেছে বিএনপি সরকার। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে...

ফ্যামিলি কার্ড উদ্বোধন ১০ মার্চ, কার্ডধারী পরিবার পাবে ২৫০০ টাকা
০২:১৭ পিএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, মঙ্গলবার

আগামী ১০ মার্চ ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী আবু জাফর মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন...

ফ্যামিলি কার্ডকে অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত রাখাই চ্যালেঞ্জ
১০:২৮ এএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার

অনেক সময়ই সরকার জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করে, কিন্তু দেখা যায় তার সুফল ভোগ করছে তৃতীয় পক্ষ। বাজার সিন্ডিকেটের মতো এখানেও একটি মধ্যস্বত্বভোগী...

বান্দরবানের লামা থেকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিতরণ শুরু হবে
০৯:১২ এএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান বলেছেন, বান্দরবানের লামা থেকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা সব উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে...

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, কারা পাবেন না
০৯:০৪ পিএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রোববার

৫০ লাখ পরিবারকে মাসে ২ হাজার টাকা করে সহায়তার লক্ষ্যে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচি চালুর প্রাথমিক পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। অর্থবছর হিসাবে ১২ হাজার ৭২ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে...

