বাংলা টিভিতে প্রাণ চানাচুর নিবেদিত বর্ণিল ঈদ আয়োজন০২:১৭ পিএম, ০৩ মে ২০২২, মঙ্গলবার
ঈদ মানে উৎসব, ঈদ মানে খুশি। জীবনে অপার আনন্দ নিয়ে আসে ঈদ। অনাবিল এ আনন্দ আরও রঙিন করে তুলতে সাতদিনের বিশেষ আয়ােজন করেছে...
ঈদে বৈশাখী টিভিতে ১৯ নাটক১২:৪৪ পিএম, ১৭ জুলাই ২০২১, শনিবার
এবারই প্রথম ঈদুল আজহা উপলক্ষে সর্বাধিক ১৯ নতুন নাটক প্রচার হচ্ছে বৈশাখী টিভিতে। এরমধ্যে ১৪টি একক এবং ৫টি ৭ পর্বের ধারাবাহিক রয়েছে...
সোনালির আভায় ঝলমলে সারিকা০৪:২৫ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শনিবার
সোনালি আভায় ঝলমল করে উঠলেন অভিনেত্রী সারিকা সাবাহ। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ছবিতে তাকে দেখা গেল একেবারে রাজকীয় সাজে, যেখানে শাড়ি থেকে শুরু করে গয়না ও মেকআপ-সবখানেই ফুটে উঠেছে সোনালি ছোঁয়া। ছবি: সারিকার ইনস্টাগ্রাম থেকে