জাকসু নির্বাচন
বাগছাস প্যানেলের ভিপি উজ্জ্বল, জিএস সিয়াম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)। শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম নামের প্যানেলে সহ-সভাপতি পদে (ভিপি) আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আবু তৌহিদ মো. সিয়াম রয়েছেন।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সংবাদ সম্মেলন করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়। প্যানেল ঘোষণা করেন সাভারের জুলাই শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়ার মামা হযরত আলী।
ঘোষিত প্যানেলে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস-পুরুষ) পদে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের স্নাতকের (৫০ ব্যাচ) শিক্ষার্থী জিয়া উদ্দিন আয়ান এবং এজিএস (নারী) পদে জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকের (৫০ ব্যাচ) শিক্ষার্থী মালিহা নামলাহকে মনোনীত হয়েছেন।
প্যানেলে অন্য পদগুলোর মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ফারহানা বিনতে জিগার ফারিনা, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক মো. সাজ্জাদ হোসেন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মার্জিউর রহমান চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাঈদ হোসেন, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফাতেমা তুজ জোহরা (বৈশাখী), সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (ছাত্র) রিং ইয়ং মুরং, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (ছাত্রী) সাবিকুন্নাহার (পলি), আইটি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক নকিব আল মাহমুদ অর্ণব, সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক আহসান লাবীব, সহ-সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক (ছাত্র) কাজী মেহবার (তুর্য), সহ সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন (ছাত্রী) সম্পাদক পদে নাদিয়া রহমান অন্বেষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক নাসিম আল তারিক, পরিবহন ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মো. নাহিদ হাসান (ইমন)।
এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে তিনজন নারী হলেন- পৃষতী খান, তানজিলা তাসনীম সেতু, আফিয়া ইবনাত সামিহা এবং তিনজন পুরুষ হলেন- সাদাত ইবনে ইসলাম, ত্বাসীন আহমেদ, মোহাম্মদ আলী চিশতি। এছাড়া নাট্য সম্পাদক ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে তারা কোনো প্রার্থী ঘোষণা করেননি।
সার্বিক বিষয়ে প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল বলেন, ‘জাকসু নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত প্যানেল ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ ঘোষণা করেছি। আমরা চেষ্টা করেছি জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সচেতন নেতৃবৃন্দ, আদিবাসী প্রতিনিধি এবং নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সমন্বিত প্যানেল গঠন করতে। আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করিনি। আশা করছি ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উপহার দেবেন।’
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/আরএইচ/জিকেএস