নারী হলগুলোতে অন্য হল প্রার্থীদের প্রচার চালাতে লাগবে অনুমতি
আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে নারী হলগুলোতে অন্য হল বা অনাবাসিক প্রার্থীরা প্রচার কার্যক্রম চালাতে গেলে সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, প্রচারণা চলাকালীন সময় ছাত্রী প্রার্থীরা নির্বাচন আচরণবিধি অনুযায়ী পাঠকক্ষ ছাড়া হলে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের রুমে, রুমের সামনের বারান্দায়, অতিথিকক্ষ, হল ক্যান্টিন, ডাইনিং, অডিটোরিয়াম ও ফুড কর্নারে প্রচারণা চালাতে পারবেন। তবে অন্য হলের বা অনাবাসিক প্রার্থীরা আবাসিক হলে প্রচার কার্যক্রম চালাতে গেলে সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
ছেলে প্রার্থীরা ছাত্রী হলের হল প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত কেবলমাত্র অডিটোরিয়াম/অতিথি কক্ষে প্রচারণা চালাতে পারবেন।
এই নির্বাচনের আচরণ বিধিমালা ৬ (গ) অনুযায়ী একজন প্রার্থী বা একটি প্যানেলের পক্ষে প্রতিটি হলে একটি প্রজেকশন মিটিং করার বিধান রয়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রার্থী তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক হল প্রশাসন থেকে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে অনুমতিপ্রাপ্তি সাপেক্ষে হল অডিটোরিয়াম ব্যবহার করতে পারবে।
