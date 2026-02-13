ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬

জামায়াত প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী গণসংহতির জোনায়েদ সাকি

প্রকাশিত: ১২:০৯ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জামায়াত প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী গণসংহতির জোনায়েদ সাকি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে বাঞ্ছারামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

নির্বাচনে ৯৮ কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী মাথাল প্রতীকে জোনায়েদ সাকি পেয়েছেন ৯৪ হাজার ২৩১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. মোহসীন পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৯৬৫ ভোট।

