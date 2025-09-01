  2. ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৭ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসু স্থগিতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন (ডাকসু) স্থগিতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ স্লোগানে উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেল সোয়া ৪টা থেকে হলগুলো থেকে মিছিল নিয়ে বের হন শিক্ষার্থীরা।

এর আগে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদনের শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি হাবিবুল গণি ও বিচারপতি এস কে তাহসিন আলীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলসহ ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করে আদেশ দেন।

আদালতে এ সংক্রান্ত রিটের শুনানিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শিশির মনির। রিটকারীর পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

গত ২৮ আগস্ট ডাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে ‘অপরাজেয় ৭১’, ‘অদম্য ২৪’ প্যানেলের বামজোট মনোনীত প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলম হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিট করেন। এস এম ফরহাদ শিবিরের ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে প্রার্থী হয়েছেন। তিনি শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি।

