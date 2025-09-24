জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
২৪ জনের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করলেন রেজিস্ট্রার, জানেন না উপাচার্য
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের (চলিত দায়িত্বে থাকা উপাচার্যের) অনুমতি ছাড়াই রেজিস্ট্রার দপ্তরের ২৪ জন কর্মকর্তাকে অভ্যন্তরীণ বদলি (কাজের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন) করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন সই এক অফিস আদেশে এ পরিবর্তন কার্যকর করা হয়।
জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিদেশে যান ছুটিতে। এর পরপরই রেজিস্ট্রার এই আদেশ জারি করেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সিনিয়র কর্মকর্তা অভিযোগ করে বলেন, ‘উপাচার্য স্যার ছুটিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেজিস্ট্রার তড়িঘড়ি করে বদলির আদেশ দেন। তার এ ধরনের ক্ষমতা নেই। এটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কর্মকর্তা অ্যাডভোকেট রঞ্জন কুমার দাসের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় আইন কিংবা সংবিধিতে রেজিস্ট্রারের এমন ক্ষমতা উল্লেখ নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৫-এর ১৩(ছ) ধারায় বলা হয়েছে, রেজিস্ট্রার সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি দ্বারা নির্ধারিত অথবা একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট বা ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।
অভিযোগ প্রসঙ্গে রেজিস্ট্রার গিয়াস উদ্দিন বলেন, ‘এটি বদলি নয় বরং অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব পুনর্বণ্টন। এর জন্য উপাচার্যের অনুমতি প্রয়োজন হয় না।’ তবে তিনি স্বীকার করেন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন বা সংবিধিতে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।
রুটিন দায়িত্বে থাকা কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শারমিন বলেন, ‘বিষয়টি আমি শুনেছি, তবে এতে আমার কোনো কনসার্ন ছিল না। উপাচার্য স্যার ছুটিতে আছেন, তিনি আদেশ দিয়েছেন কি না, সে বিষয়েও আমি কিছু জানি না।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, ‘আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। বিষয়টি আমার নজরে এসেছে এবং আলোচনা চলছে। যৌক্তিক সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ। কেন রেজিস্ট্রার এ কাজ করেছেন, তা আমি জানি না।’
