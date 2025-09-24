ছাত্রদল নেতার উদ্যোগে জবি ছাত্রী হলে স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) একমাত্র ছাত্রী হলে নারী শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য আবু বকর খান।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ছাত্রী হলের তৃতীয় তলার কমনরুমের পাশে এ ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হয়। ছাত্রী হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আঞ্জুমান আরার নিকট তিনি হস্তান্তর করেন।
জানা যায়, এই মেশিন থেকে শিক্ষার্থীরা স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন পাবেন। বাজারে যেসব প্যাডের মূল্য ১০ টাকা, সেগুলো মিলবে ৮ টাকায় এবং ৮ টাকার প্যাড পাওয়া যাবে ৬ টাকায়।
এ প্রসঙ্গে আবু বকর খান বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। প্রশাসন তাদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। তাই আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা। সবসময় বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জবিয়ান শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে চাই।
এর আগে গত জুলাই মাসে আবু বকর খান ‘শহিদ সাজিদ মেডি এইড, জবি’ নামে একটি মেডিক্যাল সংগঠন গড়ে তোলেন। এছাড়া ক্যাম্পাসে নানাবিধ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তিনি।
