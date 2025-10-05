ঢাবি ও আইসেস্কোর মধ্যে যৌথ শিক্ষা-গবেষণা প্রকল্প নিয়ে আলোচনা

ঢাবি ও আইসেস্কোর মধ্যে যৌথ শিক্ষা-গবেষণা প্রকল্প নিয়ে আলোচনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এবং ইসলামি বিশ্বের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থার (আইসেস্কো) মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প নেওয়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
রোববার (৫ অক্টোবর) আইসেস্কোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান রাহিল কামার ঢাবি উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে এ আলোচনা হয়। ঢাবি উপাচার্যের কার্যালয়ে তারা সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আইসেস্কোর ফাহমিদা ফাইজা উপস্থিত ছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সাক্ষাৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘আইসেস্কো চেয়ার’ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।
উপাচার্য নিয়াজ শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন খ্যাতিমান সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব ও নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাবিতে আসা এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি আইসেস্কো প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।
