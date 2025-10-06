চবি ছাত্রী সংস্থা
‘ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণ নিয়ে ছাত্রদলের অভিযোগ ভিত্তিহীন’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আনা আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা চবি শাখা। সংগঠনটির দাবি, ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণ নির্বাচনের আগে, আগস্ট মাসেই সম্পন্ন করা হয়েছিল।
সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে শাখা ছাত্রী সংস্থার ছাত্রীকল্যাণ বিভাগীয় সম্পাদিকা এবং চাকসুর নির্বাহী সদস্য প্রার্থী জান্নাতুল ফেরদাউস সানজিদা এই দাবি করেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জান্নাতুল ফেরদাউস সানজিদা বলেন, শামসুন নাহার হলে ফার্স্ট এইড বক্স স্থাপন কোনো নির্বাচনী প্রচারণা নয়। ক্যাম্পাসের ছাত্রী হলগুলোর আশপাশে ফার্মেসি না থাকায় শিক্ষার্থীদের অনুরোধে আগস্ট মাসে বিভিন্ন হলে ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণ করা হয়েছিল। শামসুন নাহার হলে বক্সটি প্রথমে প্রতিনিধির রুমে রাখা হলেও পরে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ৩০ সেপ্টেম্বর প্রহরী টেবিলে স্থানান্তর করা হয়।
সানজিদা বলেন, যথাযথ তথ্য যাচাই না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে। এ বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা ইতোমধ্যে জবাব দিয়েছি এবং কমিশনের নির্দেশে বক্স সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে সানজিদা বলেন, শামসুন্নাহর হলের এক প্রার্থী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে রঙিন লিফলেট ছাপালেও নির্বাচন কমিশন তা গুরুত্ব দিচ্ছে না। পাশাপাশি আমাদের একাধিক প্রার্থী ফেসবুক আইডি হ্যাক ও ভয়ভীতির শিকার হয়েছেন। ছাত্রী সংস্থা নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানায়, যেন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও নারীবান্ধব পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বিজয় ২৪ হলের ভিপি প্রার্থী উমাইমা শিবলী রিমা, খালেদা জিয়া হলের ভিপি প্রার্থী সুমাইয়া নুসরাত ও একই হলের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক খাদিজাতুল কোবরা ইলমা ও এজিএস প্রার্থী নাজিফা তাসফিয়াহ ও শামসুন্নাহার হলের ভিপি প্রার্থী ফাইরোজ ফেরদৌস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
