ঈদে বাড়ি না ফেরা ৩ শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য রাকসুর বিশেষ আয়োজন

ঈদে বাড়ি না ফেরা ৩ শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য রাকসুর বিশেষ আয়োজন
চাকরির প্রস্তুতি ও পরীক্ষাসহ ব্যক্তিগত নানা কারণে এবারের ঈদুল ফিতরে বাড়ি ফিরতে পারেননি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী। পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকা এসব শিক্ষার্থীর ঈদের আনন্দকে রাঙিয়ে তুলতে বিশেষ উপহার ও গণভোজের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও রাকসু (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) প্রতিনিধিরা।
রাকসু জিএস সালাউদ্দিন আম্মার জানান, পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে যারা নিজ নিজ বাড়িতে যেতে পারছে না, এমন প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছে। এসব শিক্ষার্থীর জন্য ঈদ উপহার হিসেবে ছেলেদের পাঞ্জাবি এবং ছাত্রীদের জন্য থ্রি-পিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ঈদের দিন সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি গণভোজের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
রাকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, শিক্ষার্থীদের পাশে রাকসু সব সময় থাকবে। এবার জিএস বা অন্য কেউ থাকলে কোরবানির ঈদে আমি থাকব। এভাবে ভাগ করে আমরা শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার চেষ্টা করব।
হলে থাকা শিক্ষার্থীদের তালিকা নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘ঈদের দিন তাদের জন্য বিশেষ কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে।’
চাকরির প্রস্তুতির কারণে ঈদে বাড়ি যাচ্ছেন না ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী আকাশ ইসলাম। তিনি জানান, সবাই মিলে নামাজে যাওয়া, খাবার খাওয়া, ছোটোদের সালামি দেওয়া, পরিবারের সঙ্গে গল্পগুজব—এসব ভেবে মন বাড়িতে পড়ে রয়েছে। সামনে চাকরির পরীক্ষা থাকায় প্রস্তুতির জন্যই থাকতে হচ্ছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ফরিদুল ইসলাম বলেন, ঈদ উপলক্ষে যে সকল শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে অবস্থান করবে, তাদের বিষয় নিয়ে আজ হল প্রভোস্ট কাউন্সিলে আলোচনা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর জন্য ঈদের দিন সকালে প্রশাসন ও হলের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।
তিনি আরও বলেন, ঈদের ছুটির কারণে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকায় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত সকল শিক্ষার্থীর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের একটি টিম কাজ করছে।
