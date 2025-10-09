৬ দাবিতে জবি উপাচার্যকে আপ বাংলাদেশের স্মারকলিপি
টিএসসি সংস্কারসহ ৬ দফা দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে ‘ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ’ (আপ বাংলাদেশ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুর ২টায় সংগঠনটির একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিমের নিকট স্মারকলিপিটি প্রদান করে।
স্মারকলিপিতে টিএসসি প্রাঙ্গণের সংস্কার এবং ইনসাফের ভিত্তিতে প্রকৃত ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের আবাসন বৃত্তি প্রদানের দাবিসহ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়।
দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- টিএসসি প্রাঙ্গণে কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা স্থাপন করা, যেন বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হয় এবং জমে না থাকে; শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত ও স্থায়ী বসার বেঞ্চ ও ছাউনি স্থাপন করা, যেন তারা আরামদায়কভাবে মিলন, আলোচনা ও ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে; প্রাঙ্গণের চারপাশে অনিয়মিত ও অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানগুলো উচ্ছেদ করা; আগ্রহী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী দোকান বরাদ্দ দেওয়া; বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ভাড়া আদায় করে তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি, তহবিল বা অন্যান্য শিক্ষাবান্ধব কার্যক্রমে ব্যয় করা এবং এর সুষ্পষ্ট হিসাব ও পাবলিক রেকর্ড বজায় রাখা; প্রাঙ্গণটি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, নিরাপত্তা ও অগ্নি-প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং সবুজায়নের জন্য স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি গঠন করা।
আপ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সদস্য মাসুদ রানা বলেন, আমরা বিশ্বাস করি অতি দ্রুত সময়ে শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ হবে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার ফিরে পাবে।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, টিএসসির সংস্কারের বিষয়ে এরইমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং টিএসসির জমির মালিকানায় থাকা সমবায় সমিতি থেকে জমি কিনে আধুনিক মানসম্মত টিএসসি নির্মাণের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি, প্রকৃত ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা যাতে যথাযথভাবে ভাতা পায় সে বিষয়ে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
টিএইচকিউ/এএমএ