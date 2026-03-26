নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ কল্পনা করতে পারেন না এমবাপে

নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ কল্পনা করতে পারেন না এমবাপে
ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে নেইমারের থাকা না থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও চলমান। বাদ পড়েছেন বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াড থেকেও। আজ রাত ২টায় ফ্রান্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে সেলেসাওরা।
সেই ম্যাচের আগে ক্লাব ফুটবলে নেইমারের সাবেক সতীর্থ ও ফ্রান্সের তারকা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপে মন্তব্য করেছেন নেইমারকে নিয়ে। চেয়েছেন তাকে বিশ্বকাপে দেখতে, তাকে ছাড়া বিশ্বকাপ কল্পনা করতে পারছেন না এমবাপে। রিয়াল মাদ্রিদের স্ট্রাইকারকে গ্লোবোস্পোর্টে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এই ব্রাজিলীয় জাতীয় দল কি ভিনিসিয়াস জুনিয়রের অধীনে, নাকি এটি এখনও নেইমারের চারপাশে ঘোরে।
তিনি হাসি দিয়ে বলেন, ‘আমার মনে হয় এটা দু’জনেরই হতে পারে। ভিনি এখন জাতীয় দলের সঙ্গে আরেকটি ধাপ নিতে হবে, কিন্তু নেইমার তো নেইমারই। সে একজন অসাধারণ খেলোয়াড়। ফিফা বিশ্বকাপ হল তারকাদের প্রতিযোগিতা। সব তারকারাই সেখানে থাকে, আর আমার জন্য নেইমার একজন সেরা খেলোয়াড়। আমি নেইমার ছাড়া বিশ্বকাপ কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আমি আমার প্রাক্তন কোচ কার্লো আনচেলোটির বিরুদ্ধে যেতে পারি না। আমাকে তার সিদ্ধান্তের সম্মান জানাতে হবে।’
পিএসজিতে একই লকাররুম ভাগাভাগি করেছিলেন এমবাপে ও নেইমার। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে বিশ্বাস করেন ব্রাজিলীয় তারকা ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত থাকবেন, ‘আমার জন্য, নেইমার এমন একজন খেলোয়াড় যিনি পার্থক্য তৈরি করেন। আমি তার সঙ্গে খেলেছি, অনেক কিছু শিখেছি। আমাদের দেখতে হবে সে কেমন আছে, কিন্তু আমি তাকে জানি: সে প্রস্তুত থাকবে, সে সেখানে থাকবে।’
ফ্রান্স জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়েও কথা বলেছেন, যা ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোর অন্যতম প্রধান ম্যাচ, এবং তার দলকে ফেবারিট হিসেবে চিহ্নিত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ‘একটি দল যার জার্সিতে পাঁচজন তারকা আছে, তাদের বিরুদ্ধে কখনও ফেবারিট বলা যায় না। এটা অসম্ভব। ব্রাজিল ফুটবলের সবচেয়ে শক্তিশালী দল। আমাদের জন্য এটি আমাদের গুণাগুণ দেখানোর এবং ২০২৬ বিশ্বকাপ জয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ।’
উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ফক্সবরোয় জিলেট স্টেডিয়ামে আজ প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স।
