চাকসু
ভোটাররা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে ভোট দিতে পারবেন: নির্বাচন কমিশনার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলছে পুরোদমের প্রস্তুতি। এই নির্বাচনে ভোটারদের চাকসু ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট ৪০টি ভোট দিতে হবে। তবে ভোটাররা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে ভোট দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার।
শনিবার (১১ অক্টোবর) চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, আমরা আনুমানিক ধরে রেখেছি ১ জন ভোটারের ৪০টি ভোট দিতে প্রায় ১০ মিনিট লাগবে। তবে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো সময়ের লিমিটেশন নেই। ভোটাররা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে ভোট দিতে পারবেন। তাদের যতটুকু সময় লাগবে ততটুকু নিয়েই আশাকরি ভোট দিবেন।
উল্লেখ্য, প্রসঙ্গত ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট হবে। এর আগে ১৯৭০ সালে চাকসুর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮১ সালে এবং ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ চাকসুর নির্বাচন হয়।
সোহেল রানা/কেএইচকে/জেআইএম