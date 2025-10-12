ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসুর আয়োজনে পুঁথিপাঠের আসর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসুর আয়োজনে পুঁথিপাঠের আসর
বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান পুঁথি গবেষক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) কর্তৃক আয়োজিত হয়েছে ‘পুঁথিপাঠের আসর’।
শনিবার (১১ অক্টোবর) আয়োজিত এই আসরে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জুলাই বিপ্লবে আহত যোদ্ধা ইশরাত জাহান ইমু, স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মুহাম্মদ, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহদী হাসান। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ।
সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে শুরুতে পুঁথি পাঠ করেন বিশিষ্ট পুঁথি পাঠক বিন বনি আমিন মুন্না এবং উমামা জাহান মিম। তারপরে জুলাই অভ্যুত্থানের ওপর স্বরচিত পুঁথি পাঠ করেন পুঁথি পাঠক ও মুহসিন হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক মো. সাইফুল্লাহ। মহানবীর (স.) জীবনী নিয়ে পুঁথি পাঠ করেন শিশুশিল্পী আহনাফ আদিল শাফী এবং তাসনিম ফারহান মাহির। প্রধান পুঁথি পাঠক হিসেবে পুঁথি পরিবেশন করেন পুঁথি গায়ক, সঙ্গীত পরিচালক এবং শিক্ষক শ্রী পরিমল কুমার মজুমদার।
পুঁথিপাঠের আসর অনুষ্ঠানে ডাকসু নেতারা বলেন, পুঁথি পাঠ এবং পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারের চর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এবং এ বঙ্গীয় অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার এবং টিকিয়ে রাখতে ডাকসুর এমন আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।
