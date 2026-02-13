ফলাফলে কারচুপির অভিযোগ করে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৪ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ফলাফলে কারচুপির অভিযোগ করে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি
ফাইল ছবি

নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট কারচুপির অভিযোগ এনে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত মধ্যরাতে দলের পক্ষ থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বার্তায় বলা হয়, বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রাত ২টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে বক্তব্য রাখবেন দলের মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া এবং সেক্রেটারি মনিরা শারমিন।

এনএস/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।