ফলাফলে কারচুপির অভিযোগ করে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি
নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট কারচুপির অভিযোগ এনে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত মধ্যরাতে দলের পক্ষ থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বার্তায় বলা হয়, বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রাত ২টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে বক্তব্য রাখবেন দলের মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া এবং সেক্রেটারি মনিরা শারমিন।
