১২-১৫ ঘণ্টার মধ্যেই মিলবে রাকসু নির্বাচনের ফল: ভিসি
১২ থেকে ১৫ ঘণ্টার মধ্যেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য প্রফেসর সালেহ হাসান নকীব।
রোববার (১২ অক্টোর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
উপাচার্য বলেন, রাকসু নির্বাচন অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হবে। ভোট গ্রহণের পর থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম ক্যামেরার মাধ্যমে দেখানো হবে। আমরা আশা করছি আমাদের যে লজিস্টিক সাপোর্ট টিম আছে তারা খুব দক্ষ। ভোট গ্রহণের পর ১২ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ফলাফল প্রকাশ করতে পারবো। এখানে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে না।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ১৬ অক্টোবর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান দৃঢ় প্রত্যয়। সেই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনার, রিটার্নিং অফিসার ও প্রার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবাই নিরলসভাবে কাজ করছি। রাকসু নির্বাচন সফল করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মচারী সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।
সাখাওয়াত হোসেন/এফএ/এমএস