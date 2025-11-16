  2. ক্যাম্পাস

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষার হল থেকে ইবি ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করে থানায় সোপর্দ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৫:০৪ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
পরীক্ষার হল থেকে ইবি ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করে থানায় সোপর্দ

পরীক্ষার হল থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) ছাত্রলীগের এক কর্মীকে আটক করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা।

রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরীক্ষার হল থেকে তাকে আটক করে প্রক্টরিয়াল বডির হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে তাকে ইবি থানায় সোপর্দ করা হয়। আটক ছাত্রলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের আকিব মাসুদ।

জানা যায়, আকিব গত বছরের ৫ আগস্টের পরে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট শেয়ার দিয়ে আসছেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে শহীদ জিয়াউর রহমান হলে থাকা অবস্থায় জুনিয়র শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও শোক দিবসের আলোচনা শেষে মারামারি ও ছুরিকাঘাতের ঘটনায় ছাত্রলীগ থেকে তিনি বহিষ্কার হন।

এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ২য় সেমিস্টারের পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। পরে দুপুর ১টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন নেতাকর্মী তাকে আটক করতে বিভাগের সামনে অবস্থান নেয়। এসময় শিক্ষার্থীরা তাকে আটক করতে পরীক্ষার হলের সামনে অবস্থান নেয়। পরে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সিনিয়র যুগ্ম-সদস্যসচিব মোবাশ্বির আমিন বলেন, আকিব এখনো পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পক্ষে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে কোনো অনুশোচনা নেই। তারা ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার জন্য ক্যাম্পাসে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এগুলো দেখছে না।

অভিযোগের বিষয়ে আকিব মাসুদ বলেন, আমি আওয়ামী লীগ নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছি এবং আমার পরিবারও আওয়ামী লীগ করে। আমি একসময় ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম। পরে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি এতদিন ক্লাস-পরীক্ষা দিলেও কোনো সমস্যা হয়নি। আমি পূর্বেও ক্লাস করেছি। আজ পরীক্ষা দিতে আসলে তারা আমাকে আটক করে।

ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী হাসান বলেন, একজনকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে আগামীকাল আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইরফান উল্লাহ/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।