শাকসু নির্বাচন বর্জন করলো ছাত্র ইউনিয়ন

শাকসু নির্বাচন বর্জন করলো ছাত্র ইউনিয়ন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে শাখা ছাত্র ইউনিয়ন।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন ছাত্র ইউনিয়নের শাবিপ্রবি সংসদের সংগঠক নাজনীন লিজা।
ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের মতে, প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন কমিশন, প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, বৈষম্যমূলক ব্যবহার, রাজনৈতিক চাপ, ভয় দেখানো, হুমকি, ক্যাম্পাসে মব-উস্কানির অবাধ বিস্তার এবং সমান সুযোগের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এই নির্বাচনকে একটি ইঞ্জিনিয়ার্ড, নিয়ন্ত্রিত, অসম ও অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছে।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে নাজনীন লিজা বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠনের পর থেকেই এর নিরপেক্ষতা নিয়ে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করে এসেছি। বাস্তবতা হলো এই কমিশন থেকে এরইমধ্যে চারজন সদস্য পদত্যাগ করেছিলেন। এরকম ঘটনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন নিজেই প্রমাণ করেছে যে, তারা একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ন্যূনতম কাঠামো ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমন ভঙ্গুর ও বিতর্কিত কমিশনের হাতে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবে?
তিনি বলেন, ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক নয়, গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অংশ নেওয়া মানে এই প্রহসনকে বৈধতা দেওয়া। তাই ছাত্র ইউনিয়ন শাবিপ্রবি সংসদ আনুষ্ঠানিকভাবে শাকসু নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিচ্ছে।
এসএইচ জাহিদ/এসআর/এমএস