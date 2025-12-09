  2. ক্যাম্পাস

জাবি ভর্তি পরীক্ষা: আবেদন ২ লাখ ১৯ হাজার, আসন প্রতি লড়বেন ১১৯ জন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষার অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সাতটি ইউনিটের ১ হাজার ৮৪৪ টি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ২ লাখ ১৯ হাজার ৩৯৯ টি। এতে এবার প্রতি আসনের জন্য লড়বেন ১১৯ জন শিক্ষার্থী।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরিচালনা কমিটির সচিব ও ডেপুটি রেজিস্টার (শিক্ষা) সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা এই তথ্য জানান।

তথ্য অনুযায়ী, এবার সর্বোচ্চ আবেদন হয়েছে ‘ডি’ ইউনিটে (জীববিজ্ঞান অনুষদ)। এতে ৩১০ আসনের জন্য আবেদন পড়েছে ৭০ হাজার ২২০ টি। আসন প্রতি লড়বেন ২২৬ জন। এছাড়া ‘এ’ ইউনিটে (গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদ) আবেদন পড়েছে ৬০ হাজার ৩৫১টি। ৪২৬ আসনের বিপরীতে লড়বেন ১৪১ জন। ‘সি’ ইউনিটে (কলা ও মানবিকী অনুষদ, আইন অনুষদ) ৪৬৬ আসনের মধ্যে আবেদন পড়েছে ৪৭ হাজার ৪৯৭টি। আসন প্রতি লড়বেন ১০১ জন। ‘বি’ ইউনিটে (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) ৩২৬ আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ২০ হাজার ৫৮৩টি ।

আসন প্রতি ৬৩ জন।‘ই’ ইউনিটে (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) ২০০ আসনের জন্য আবেদন পড়েছে ১১ হাজার ৬১২টি। আসন প্রতি লড়বেন ৫৮ জন। ‘আইবিএ-জেইউ’ ইউনিটে ৫০ আসনের জন্য আবেদন পড়েছে ৫ হাজার ৪১১ টি। আসন প্রতি ৯৮ জন শিক্ষার্থী। সবচেয়ে কম আবেদন পড়েছে ‘সি১’ ইউনিটে (নাট্যতত্ত্ব ও চারুকলা) । যেখানে ৬৪ আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ৩ হাজার ৭২৫টি। আসন প্রতি ৫৮ জন।

সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা আরো জানান, পরীক্ষার চূড়ান্ত সময়সূচি ও অন্যান্য তথ্য জাবির ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হবে।

মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এমএন/জেআইএম

