ঢাবি চারুকলা ইউনিটের ভর্তিপরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের চারুকলা ইউনিটের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তিপরীক্ষার (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এ ফলাফল প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল admission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

এছাড়া টেলিটক, রবি, এয়ারটেল ও বাংলালিংক মোবাইল নম্বর থেকে DU FRT ˂roll no˃ টাইপ করে ১৬৩২১ নম্বরে send করে ফিরতি SMS-এ ফলাফল জানা যাবে।

ফল প্রকাশের আগে ফলাফলের নথি ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের হাতে হস্তান্তর করেন চারুকলা অনুষদের ডিনসহ সংশ্লিষ্টরা।

এবার ১৩০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেন ৬ হাজার ৫২১ জন। গত ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নেন ৫ হাজার ৩৫২ জন, যার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬০২ জন। পাসের হার ১১ দশমিক ২৫ শতাংশ। উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৪৫ জন ছাত্র এবং ৪৫৭ জন ছাত্রী।

