২২ বছর পর আল-ফিকহ অ্যান্ড ল’ বিভাগ থেকে ডিন পেলো আইন অনুষদ
প্রতিষ্ঠার ২২ বছর পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল-ফিকহ অ্যান্ড ল’ বিভাগ থেকে প্রথমবারের মতো আইন অনুষদের ডিন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অনুষদের নতুন ডিন হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আল-ফিকহ অ্যান্ড ল’ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ নাজিমুদ্দিন।
দুই বছরের জন্য তাকে এ দায়িত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ নাজিমুদ্দিনকে আইন অনুষদের ডিন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তিনি সব সুযোগ সুবিধা পাবেন।
জানা যায়, ইসলামী ও প্রচলিত আইনের সমন্বয়ে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে আইন ও শরিয়াহ অনুষদের অধীনে আল-ফিকহ অ্যান্ড ল’ বিভাগ যাত্রা শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদে বিভাগভিত্তিক পর্যায়ক্রমে ডিন পরিবর্তনের প্রথা থাকলেও দীর্ঘদিন আইন অনুষদে তা কার্যকর হয়নি। এ কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাগটি অবহেলিত ও নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হবার অভিযোগ দীর্ঘদিনের।
তবে জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী নতুন প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠার প্রায় ২২ বছর শেষে এ বিভাগ থেকেই ডিন নিয়োগ দেওয়া হলো।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ ২২-২৩ বছর পর আমাদের বিভাগ থেকে ডিন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফ্যাসিবাদী আমলে গত ১৫-১৬ বছরে বিভাগটিকে পরিকল্পিতভাবে দমিয়ে রাখা হয়েছিল। ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়সহ নানা ক্ষেত্রে আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। আশা করি, এসব বাধা কাটিয়ে বিভাগটি এগিয়ে যাবে।
দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় নতুন ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ নাজিমুদ্দিন বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিশন ও মিশন এবং প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইন অনুষদের অর্জনসমূহকে ধারণ করে একাডেমিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল রাখাই আমার প্রধান কর্তব্য। সবার সহযোগিতায় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।
ইরফান উল্লাহ/আরএইচ/জেআইএম