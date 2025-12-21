দিপু চন্দ্র ও শিশু আয়েশা হত্যার প্রতিবাদে ঢাবিতে বিক্ষোভ
ময়মনসিংহে দিপু চন্দ্রকে পিটিয়ে হত্যা ও লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন দিয়ে তার কন্যা শিশু আয়েশাকে পুড়িয়ে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। পাশাপাশি এসব ঘটনায় অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেন তারা।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি চত্বরে তারা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেন।
এসময় তারা নানান স্লোগান দেন। ‘মব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘এক দুই তিন চার, জাহাঙ্গীর তুই গদি ছাড়’, ‘এক দুই তিন চার, আসিফ নজরুল গদি ছাড়’ সহ নানান স্লোগান দেন তারা।
মানববন্ধনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, ময়মনসিংহের ভালুকায় দিপু চন্দ্রকে নৃশংসভাবে হত্যা জাহেলিয়া যুগের নিষ্ঠুরতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব নয়।
এ ঘটনায় দেশে আইনের শাসন আছে কি না- তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, যে প্রশাসনকে নাগরিকদের নিরাপত্তা ও দেশকে নিরাপদ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা কার্যত পুতুলের মতো বসে আছে; বাস্তব কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।
লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে তালা দিয়ে আগুন দেওয়ায় সাত বছরের শিশু আয়েশা নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এ ছাত্র নেতা বলেন, এই দুই ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। একই সঙ্গে এমন দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।
তিনি আরও বলেন, জুলাই পরবর্তী সময়ে দেশে যে অনিরাপদ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার দায় আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলমকে নিতে হবে। এই দুই উপদেষ্টার ব্যর্থতার কারণে দেশে আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পথে।
