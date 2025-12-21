  2. ক্যাম্পাস

জাবিতে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার আত্মপ্রকাশ

প্রকাশিত: ০৪:১৪ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
জাবিতে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার আত্মপ্রকাশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় হেল্পডেস্ক ও তথ্য সেবাকেন্দ্র টেন্ট স্থাপন করেছে ইসলামী ছাত্রীসংস্থা জাবি শাখা। এরই মাধ্যমে সংগঠনটি জাবিতে আত্মপ্রকাশ করলো।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় প্রথম দিনের ‘সি’ ইউনিটের (কলা ও মানবিকী অনুষদ, আইন অনুষদ এবং তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট) ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। শুরুর তিন শিফটে ছাত্রীদের ও পরের তিন শিফটে ছাত্রদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে ষষ্ঠ শিফটের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবে।

ইসলামী ছাত্রীসংস্থার জাবি শাখার সভানেত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ৫২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‌‘ছাত্রীসংস্থার পক্ষ থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথমবারের মতো আমরা টেন্ট স্থাপন করেছি। এখানে মেয়েদের জন্য জরুরি ওষুধ ও স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি টোকেন সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাগ রাখার সুব্যবস্থা রয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক বই রয়েছে। কেউ চাইলে সেগুলো কিনে দিতে পারবেন।’

