তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে ঢাকার পথে ইবি শাখা ছাত্রদল
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় যেতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) একটি বাস পেয়েছে শাখা ছাত্রদল।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে নেতাকর্মী। এর আগে বিএনপিপন্থি শিক্ষক ও কর্মকর্তারাও একটি এসি বাসে করে ঢাকার পথে রওয়ানা দেন।
শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শাহেদ আহম্মেদের নেতৃত্বে সদস্য সচিব মাসুদ রুমি মিথুন, যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, আহসান হাবীব, আনারুল ইসলাম, সদস্য নুর উদ্দিনসহ ৬০ জন নেতাকর্মী ঢাকায় যাচ্ছেন।
এ বিষয়ে ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ বলেন, ‘এই মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের। আমরা বিশ্বাস করি তারেক রহমানের আগমন দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নতুন আশার সঞ্চার করবে।’
