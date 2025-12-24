তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে ঢাবিতে ছাত্রদলের গ্রাফিতি অঙ্কন

তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে ঢাবিতে ছাত্রদলের গ্রাফিতি অঙ্কন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) গ্রাফিতি অঙ্কন করেছেন ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ক্যাফেটেরিয়ার দেয়ালে এই গ্রাফিতিটি অঙ্কন করা হয়।
আগামীকাল ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের লন্ডন থেকে দেশে ফেরা উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হল ছাত্রদলের সদস্য সচিব সাকিব বিশ্বাসের উদ্যোগে এই গ্রাফিতি অঙ্কন কর্মসূচি পালিত হয়।
এ বিষয়ে বিজয় ৭১ হল ছাত্রদলের সদস্য সচিব সাকিব বিশ্বাস বলেন, গ্রাফিত্তির রঙে আমরা স্বপ্ন লিখি। তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন মানে কেবল একজন নেতার ঘরে ফেরা নয়-এটি অধিকার, ন্যায় ও গণতান্ত্রিক চেতনার পুনর্জাগরণ। দেয়ালেই হোক বা পথে-প্রান্তরে—বার্তাটা স্পষ্ট: মানুষ জেগে উঠছে, আর ইতিহাস আবার নতুন করে কথা বলতে শুরু করেছে।
