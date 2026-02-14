নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে চমক দেখালো যুক্তরাষ্ট্র

নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে চমক দেখালো যুক্তরাষ্ট্র
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একদিনে দুই চমক। শুক্রবার দিনের শুরুতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেয় জিম্বাবুয়ে। দিনের শেষভাগে নেদারল্যান্ডসকে ৯৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বড় দল না হলেও যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে শক্তি-সামথ্যে বেশ এগিয়ে নেদারল্যান্ডস। কিন্তু ২০ ওভারের মাঠে শক্তি দেখালো যুক্তরাষ্ট্রই।
সাইতেজা মুক্কামাল্লার দুর্দান্ত ৭৯ রান এবং শুবহাম রঞ্জনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পর হারমিত সিংয়ের স্পিন ঘূর্ণিতে ভর করে এই চমক দেখালো যুক্তরাষ্ট্র। এ জয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছে তারা এবং গ্রুপ ‘এ’-তে উঠে এসেছে তৃতীয় স্থানে। সে সঙ্গে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের জন্য পথ সহজ করে দিলো তারা। কারণ, নেদারল্যান্ডস জিতলে তাদেরও পয়েন্ট হয়ে যেতো ভারত-পাকিস্তানের সমান।
চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে যুক্তরাষ্ট্র তোলে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নেদারল্যান্ডস ১৫.৫ ওভারে মাত্র ১০৩ রানে গুটিয়ে যায়।
টস জিতে ব্যাট করতে নেমেই আক্রমণাত্মক সূচনা করে যুক্তরাষ্ট্র। ওপেনার শায়ান জাহাঙ্গীর ও অধিনায়ক মোনাঙ্ক প্যাটেল শুরু থেকেই বাউন্ডারি হাঁকাতে থাকেন। জাহাঙ্গীর ১৩ বলে ২০ রান করে আউট হলেও দলকে উড়ন্ত শুরু এনে দেন।
এরপর ইনিংসের হাল ধরেন ২১ বছর বয়সী সাইতেজা মুক্কামাল্লা। ৫১ বলে ৭৯ রানের ইনিংসে তিনি খেলেন দৃষ্টিনন্দন সব শট। পেস ও স্পিন- দু’ধরনের বোলিংয়ের বিপক্ষেই তিনি সাবলীল ছিলেন। ইনিংসের মাঝামাঝি সময়ে তার ব্যাটিংয়ে রানরেট প্রায় প্রতি ওভারে ১০-এর কাছাকাছি পৌঁছে যায়।
অন্য প্রান্তে মোনাঙ্ক প্যাটেল কিছুটা সময় ভালো ব্যাট করলেও পরে আউট হন। শেষ দিকে নামেন শুবহাম রঞ্জনে, যিনি মাত্র ২৪ বলে অপরাজিত ৪৮ রান করে ইনিংসে ঝড় তোলেন। ডেথ ওভারে তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ১৯৬ রানের বড় সংগ্রহ পায় যুক্তরাষ্ট্র।
১৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে নেদারল্যান্ডস। দ্বিতীয় ওভারেই নোস্তুশ কেনজিগে একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিয়ে নেন হারমিত সিং।
পাওয়ারপ্লের মধ্যেই বোলিংয়ে এসে তিনি ধারাবাহিকভাবে উইকেট নিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন হারমিত- যা তার টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় চার উইকেট শিকার।
তার নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেন্থ এবং গতির ভিন্নতায় নেদারল্যান্ডসের ব্যাটাররা রান তুলতে পারেননি। এক পর্যায়ে দলটি ৬৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায়।
পরে শ্যাডলি ফন শাল্কউইকও দারুণ বোলিং করে আরও ৩ উইকেট নেন এবং ১৬তম ওভারেই গুটিয়ে যায় নেদারল্যান্ডসের ইনিংস। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত তিনি ১১ উইকেট নিয়ে শীর্ষ উইকেট শিকারিদের তালিকায় এগিয়ে আছেন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম জয়। বড় ব্যবধানে এই জয়ের ফলে তাদের নেট রানরেটও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং গ্রুপ পর্বে টিকে থাকার লড়াইয়ে নতুন করে আশা জাগিয়েছে।
