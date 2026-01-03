  2. ক্যাম্পাস

চবি ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আজ, আসনপ্রতি লড়বেন ৬০ জন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৮ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
চবি ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আজ, আসনপ্রতি লড়বেন ৬০ জন
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫–২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আজ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি আসনের বিপরীতে লড়বেন প্রায় ৬০ জন পরীক্ষার্থী।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে শেষ হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে একযোগে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সদস্যসচিব এস এম আকবর হোসাইন জানান, ‘ডি’ ইউনিটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ৯টি বিভাগ, আইন অনুষদের আইন বিভাগ, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত দুটি বিভাগ রয়েছে। এ ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ৮৪৯টি। এসব আসনের বিপরীতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ৫১ হাজার ৫০৫ জন শিক্ষার্থীর। সে হিসাবে প্রতিটি আসনের বিপরীতে গড়ে প্রায় ৬০ জন পরীক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন।

তিনি আরও জানান, পরীক্ষার্থীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তিনটি কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ২০ হাজার ৫৪২ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৩ হাজার ৩৬৬ জন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ৭ হাজার ৫৯৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

সকাল সাড়ে ১০টায় শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। বেলা ১১টায় ওএমআর শিট দেওয়া হবে। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হবে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে। এ বছর ভর্তি পরীক্ষা বহুনির্বাচনি পদ্ধতিতে (এমসিকিউ) ১০০ নম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে। ‘ডি’ ইউনিটে ন্যূনতম পাস নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০।

আজ ৩ জানুয়ারি প্রথম বর্ষের ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার একই দিনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির (বিএমএ) আয়োজনে BHATIARY INTERNATIONAL MARATHON অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এ উপলক্ষে ভাটিয়ারী-হাটহাজারী লিংক রোড সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যান চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

