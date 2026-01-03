ভর্তি পরীক্ষায় চাকসুর উদ্যোগে ‘অভিভাবক প্যাভিলিয়ন’

ভর্তি পরীক্ষায় চাকসুর উদ্যোগে ‘অভিভাবক প্যাভিলিয়ন’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক ডি ইউনিটের (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষায় অভিভাবকদের বসার সুবিধার্থে ‘অভিভাবক প্যাভিলিয়নের’ ব্যবস্থা করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এ প্যাভিলিয়ন স্থাপন করা হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বর, শহীদ হৃদয় তরুয়া ভবনসহ (নতুন কলা ভবন) ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে মোট ৬টি অভিভাবক প্যাভিলিয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা সেখানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে বসার সুযোগ পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তারা।
প্যাভিলিয়নে বিশ্রামরত এক অভিভাবক বলেন, ‘রাঙামাটি থেকে মেয়েকে নিয়ে পরীক্ষার জন্য এসেছি। ক্যাম্পাসে মানুষের অনেক ভিড়, বসার জায়গাও কম। অভিভাবকদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা করায় আমরা স্বস্তি অনুভব করছি।’
এ বিষয়ে চাকসুর সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিন হাবিব বলেন, ‘ভর্তি পরীক্ষার সময় দূর-দূরান্ত থেকে অনেক অভিভাবক ক্যাম্পাসে আসেন। তাদের বসার সুবিধার্থে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চাকসুর পক্ষ থেকে ৬টি অভিভাবক প্যাভিলিয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অভিভাবকদের সাময়িক ক্লান্তি দূর করতেই এ উদ্যোগ।’
এমএন/এএসএম