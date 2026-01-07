ঢাবির পরিসংখ্যান বিভাগের বর্ধিতাংশ উদ্বোধন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কাজী মোতাহার হোসেন ভবনের চতুর্থ তলায় পরিসংখ্যান বিভাগের নবনির্মিত বর্ধিতাংশ উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বর্ধিতাংশ উদ্বোধন করেন। পরিসংখ্যান বিভাগের অ্যালামনাইদের অর্থায়নে এই বর্ধিতাংশ নির্মাণ করা হয়।
পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং ফ্লোর এক্সটেনশন প্রজেক্টের আহ্বায়ক অধ্যাপক সায়েমা শারমিনসহ পরিসংখ্যান বিভাগের অ্যালামনাইরা উপস্থিত ছিলেন।
উদ্বোধনকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, অ্যালামনাইদের সহায়তায় এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন অ্যালামনাইয়ের সঙ্গে বিভাগের সুদৃঢ় সম্পর্কের বার্তা বহন করে। এটি অন্যদের জন্যও ভালো উদাহরণ হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সরকার বা সরকারি দল নিয়ে চলে না। সমাজকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সমাজ ও অ্যালামনাইদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এ ধরনের উদ্যোগ বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন ড. নিয়াজ।
এফএআর/এমএমকে