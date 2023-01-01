জকসু নির্বাচন: শীর্ষ তিনসহ শিবিরের ১৫ পদে জয়

জকসু নির্বাচন: শীর্ষ তিনসহ শিবিরের ১৫ পদে জয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভিপি, জিএস ও এজিএসসহ ২১টি সম্পাদক পদের মধ্যে ১৫টিতে জয় পেয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের প্রার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১টায় জকসু নির্বাচন কমিশনার মো. মোস্তফা হাসান ফলাফল ঘোষণা করে এসব তথ্য জানান।
ভিপি (সহ-সভাপতি) পদে শিবিরের অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী মো. রিয়াজুল ইসলাম ৫৫৫৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের ভিপি প্রার্থী একেএম রাকিব পেয়েছেন ৪৬৮৮ ভোট।
